330 упражнение срочна пожалуста
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330 упражнение срочна пожалуста
Ответ(ы):
Гость:
Музыкальная школа - ж.р. ед.ч. музыкальный вечер - ед,ч. м.р. музыкальное произведение - ср.р. ед.ч. художественная гимназия - ж.р. ед.ч. художественный фильм - м.р., ед.ч. художественное произведение - ср.р. ед.ч. театральный сезон - м.р., ед.ч. театральная пора - ж.р. ед.ч. театральное искусство - ср.р. ед.ч.
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