Из текста найти существительные 1,2,3 склонения обозначить падеж выделить окончания? Рядом с нашим селом есть березовая рощя. Сельчане называют ее кормилицей. Весной в березняк жители ходят за березовым соком. Цветет береза в ...

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Из текста найти существительные 1,2,3 склонения обозначить падеж выделить окончания? Рядом с нашим селом есть березовая рощя. Сельчане называют ее кормилицей. Весной в березняк жители ходят за березовым соком. Цветет береза в мае. Березовыми почками лечат разные болезни. Из молодых побегов плетут веники и венки. Любители русской бани знают об их целебной силе.

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