Из текста найти существительные 1,2,3 склонения обозначить падеж выделить окончания? Рядом с нашим селом есть березовая рощя. Сельчане называют ее кормилицей. Весной в березняк жители ходят за березовым соком. Цветет береза в ...
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Из текста найти существительные 1,2,3 склонения обозначить падеж выделить окончания? Рядом с нашим селом есть березовая рощя. Сельчане называют ее кормилицей. Весной в березняк жители ходят за березовым соком. Цветет береза в мае. Березовыми почками лечат разные болезни. Из молодых побегов плетут веники и венки. Любители русской бани знают об их целебной силе.
Ответ(ы):
Гость:
Селом окончание ом Творительный падеж 2 склонение роща окончание а Именительный падеж 1 склонение болезни окончание и Родительный падеж 3 склонение
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