Оля купила 6 пучков моркови по 3 штуки в пучке, а Катя 10 морковок. Из 4 пучков моркови Оля приготовила сок. Из 10 морковок Катя съела 3 моркови, а остальные отдала кроликам. Сколько пучков моркови осталось у Оли? Сколько морко...
Математика
Оля купила 6 пучков моркови по 3 штуки в пучке, а Катя 10 морковок. Из 4 пучков моркови Оля приготовила сок. Из 10 морковок Катя съела 3 моркови, а остальные отдала кроликам. Сколько пучков моркови осталось у Оли? Сколько морковок в этих пучках? Сколько морковок дали кроликам?
Ответ(ы):
Гость:
6-4=2 2*3=6 10-3=7 Легко
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