Оля купила 6 пучков моркови по 3 штуки в пучке, а Катя 10 морковок. Из 4 пучков моркови Оля приготовила сок. Из 10 морковок Катя съела 3 моркови, а остальные отдала кроликам. Сколько пучков моркови осталось у Оли? Сколько морко...

Математика

Оля купила 6 пучков моркови по 3 штуки в пучке, а Катя 10 морковок. Из 4 пучков моркови Оля приготовила сок. Из 10 морковок Катя съела 3 моркови, а остальные отдала кроликам. Сколько пучков моркови осталось у Оли? Сколько морковок в этих пучках? Сколько морковок дали кроликам?

Автор: Гость