Узнай слова по толкованию 1.сильный человек. 2.овощной суп со свёклой. 3.тёмное в??емя суток 4.родник. 5.Предмет круглой формы,с которым выступают гимнастки. 6.место на берегу моря, реки или озера, где люди отдыхают,загар...

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Узнай слова по толкованию 1.сильный человек. 2.овощной суп со свёклой. 3.тёмное в??емя суток 4.родник. 5.Предмет круглой формы,с которым выступают гимнастки. 6.место на берегу моря, реки или озера, где люди отдыхают,загарают. 7. чёрная птица с большим клювом. 8. человек, чья профессия - лечить людей

Автор: Гость