Если (3a-2)(b+12)=13, a,b-натуральные, найдите сумму a+b
Алгебра
Если (3a-2)(b+12)=13, a,b-натуральные, найдите сумму a+b
Ответ(ы):
Гость:
13 делится только на 1 и на 13. значит, либо 3a-2=13, a b+12=1 - не может быть, тк a,b€N тогда 3a-2=1, a b+12=13 => a=b=1; a+b=2
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