Реши уравнения: 5x - 279 = 3 116 496a - 597 = 48 507 89a - 3 987 = 37 220 Для простоты ты можешь решить первое уравнение, а остальные я по ходу пойму как решать. Ну а самые умные решат всё! Даю 15 баллов, и лучший ответ даю...

Математика

Реши уравнения: 5x - 279 = 3 116 496a - 597 = 48 507 89a - 3 987 = 37 220 Для простоты ты можешь решить первое уравнение, а остальные я по ходу пойму как решать. Ну а самые умные решат всё! Даю 15 баллов, и лучший ответ даю только если решили всё.

Автор: Гость