Реши уравнения: 5x - 279 = 3 116 496a - 597 = 48 507 89a - 3 987 = 37 220 Для простоты ты можешь решить первое уравнение, а остальные я по ходу пойму как решать. Ну а самые умные решат всё! Даю 15 баллов, и лучший ответ даю...
Математика
Реши уравнения: 5x - 279 = 3 116 496a - 597 = 48 507 89a - 3 987 = 37 220 Для простоты ты можешь решить первое уравнение, а остальные я по ходу пойму как решать. Ну а самые умные решат всё! Даю 15 баллов, и лучший ответ даю только если решили всё.
Ответ(ы):
Гость:
1)5х=3116+279=3395 х=3395 :5=679 2)496а=48507+597=49104 а=49104:496=99 а=99 3)89а=37220+3987=41207 а=463
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