С одного участка собрали 59 центнеров помидоры с другого на 10 центров меньше С одного участка собрали 59 центнеров помидор с другого на 10 метров меньше все все помидоры погрузили поровну на три грузовика Сколько центнеров пом...

Математика

С одного участка собрали 59 центнеров помидоры с другого на 10 центров меньше С одного участка собрали 59 центнеров помидор с другого на 10 метров меньше все все помидоры погрузили поровну на три грузовика Сколько центнеров помидор погрузили на каждый грузовик

Автор: Гость