С одного участка собрали 59 центнеров помидоры с другого на 10 центров меньше С одного участка собрали 59 центнеров помидор с другого на 10 метров меньше все все помидоры погрузили поровну на три грузовика Сколько центнеров пом...
Математика
С одного участка собрали 59 центнеров помидоры с другого на 10 центров меньше С одного участка собрали 59 центнеров помидор с другого на 10 метров меньше все все помидоры погрузили поровну на три грузовика Сколько центнеров помидор погрузили на каждый грузовик
Ответ(ы):
Гость:
59-10=49 ц. собрали со 2 участка 49+49=108 ц. - собрали всего 108:3=36 ц. погрузили на каждый грузовик
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