Разобрать по составу морфемам слова березонька, ситечко, наборщик
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Разобрать по составу морфемам слова березонька, ситечко, наборщик
Ответ(ы):
Гость:
Березонька: корень -берез-; суффикс -онь-;суффикс -к-; окончание -а-; ситечко:корень -сит-; суффикс -ечк-;окончание -о-; наборщик:корень -бор-; приставка -на-; суффикс -щик-; окончание нулевое
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