Разобрать по составу морфемам слова березонька, ситечко, наборщик

Гость: Гость:

Березонька: корень -берез-; суффикс -онь-;суффикс -к-; окончание -а-; ситечко:корень -сит-; суффикс -ечк-;окончание -о-; наборщик:корень -бор-; приставка -на-; суффикс -щик-; окончание нулевое