Просклоняйте по падежам местоимение нашей
Русский язык
Просклоняйте по падежам местоимение нашей
Ответ(ы):
Гость:
И.. наша Р. нашей Д. нашей В.нашу Т.с нашей П. о нашей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Высота высота комнаты 3 метра ширина 4 метров а длина 7 метров Чему равен объем этой комнаты Чему равна площадь пола потолка стен
Русский язык
Математика
Цена баклажанов 76 рублей, а помидоров 49 рублей. Их количество одинаковое. Стоимость всех баклажанов 684 рубля, а всех помидоров неизвестно рублей...