Цена баклажанов 76 рублей, а помидоров 49 рублей. Их количество одинаковое. Стоимость всех баклажанов 684 рубля, а всех помидоров неизвестно рублей. Сколько стоят всего помидоры и баклажаны? Реши задачу ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!!

Математика

Цена баклажанов 76 рублей, а помидоров 49 рублей. Их количество одинаковое. Стоимость всех баклажанов 684 рубля, а всех помидоров неизвестно рублей. Сколько стоят всего помидоры и баклажаны? Реши задачу ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!!

Автор: Гость