Цена баклажанов 76 рублей, а помидоров 49 рублей. Их количество одинаковое. Стоимость всех баклажанов 684 рубля, а всех помидоров неизвестно рублей. Сколько стоят всего помидоры и баклажаны? Реши задачу ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!!
Математика
Цена баклажанов 76 рублей, а помидоров 49 рублей. Их количество одинаковое. Стоимость всех баклажанов 684 рубля, а всех помидоров неизвестно рублей. Сколько стоят всего помидоры и баклажаны? Реши задачу ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!!
Ответ(ы):
Гость:
1 способ 684:76=9 количество баклажанов, а также помидоров 49*9=441 руб. стоят помидоры 684+441=1125 руб. - стоят помидоры и баклажаны 2 способ 684+(684:76)*49= 1125
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