Решите пожалуйста.чисто ответы нужны,само решение не обязательно
Алгебра
Решите пожалуйста.чисто ответы нужны,само решение не обязательно
Ответ(ы):
Гость:
1) - x( x -4) = 4 - x^2 + 4x - 4 =0 x^2 - 4x + 4 =0 D = 16 - 16 =0 - имеет одно решение x = - b/2a x= 4/2 = 2 x= 2 2) ( - x - 6)(x - 3) = 14 - x^2 + 3x - 6x + 18 - 14 = 0 x^2 + 3x - 4 = 0 D = 9 + 16 = 25 = 5^2 x1 = ( - 3 + 5) / 2 = 1 x2 =( - 3 - 5) / 2 = - 4 3) x - 1 = 8 - x^2 + x x^2 = 9 x = 3 x = - 3 4) - x^2 - 3x = x + 4 - x^2 - 4x - 4 = 0 x^2 + 4x + 4 = 0 D = 16 - 16 = 0- имеет одно решение x = - b/2a x = - 4/2 x = - 2 5) x^2 - 4x = 2x - 8 x^2 - 6x + 8 = 0 D = 36 - 32 = 4 = 2^2 x1 = ( 6 + 2) / 2 = 4 x2 = ( 6 - 2)/ 2 = 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Английский язык
Русский язык
Дополните предложения однородными членами: 1).....-всюду лежит первый белый снег. 2)можно коллекционировать разные вещи:... 3).....-дышало п...
Математика
Обществознание