Дополните предложения однородными членами: 1).....-всюду лежит первый белый снег. 2)можно коллекционировать разные вещи:... 3).....-дышало первыми весенними запахами. 4)все вокруг:....-было радостным,ве

Гость: Гость:

На крышах , на ветках деревьев , на заборах и гаражах : всюду лежит первый снег. Можно коллекционировать разные вещи : марки , монеты, магниты, фишки , жетоны. Птицы, люди, деревья,земля : дышали первыми весенними запахами. Все вокруг: Мария, Глеб , Вика и я были радостными