Периметр квадрата 64 сантиметров найди площадь этого квадрата
Математика
Периметр квадрата 64 сантиметров найди площадь этого квадрата
Ответ(ы):
Гость:
64:4=16(см) одна сторона S=16*16=256
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