Периметр квадрата 64 сантиметров найди площадь этого квадрата

Математика
Периметр квадрата 64 сантиметров найди площадь этого квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
64:4=16(см) одна сторона  S=16*16=256
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