Придумайте 3 предложения с 2-3 парами деепричастий плиз помогите

Русский язык
Придумайте 3 предложения с 2-3 парами деепричастий плиз помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Читая задание, я была удивлена, что Таня не поняла тему. Читая задание и наблюдая за одноклассниками, я поняла, что многие не выучили правило. Глядя в окно, я увидел, что идет снег.  Покупая продукты, обратите внимание на срок годности, не забывая о составе. Просыпаясь утром,  не надо вставать сразу, ...
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