Придумайте 3 предложения с 2-3 парами деепричастий плиз помогите

Гость: Гость:

Читая задание, я была удивлена, что Таня не поняла тему. Читая задание и наблюдая за одноклассниками, я поняла, что многие не выучили правило. Глядя в окно, я увидел, что идет снег. Покупая продукты, обратите внимание на срок годности, не забывая о составе. Просыпаясь утром, не надо вставать сразу, ...