Придумайте 3 предложения с 2-3 парами деепричастий плиз помогите
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Придумайте 3 предложения с 2-3 парами деепричастий плиз помогите
Ответ(ы):
Гость:
Читая задание, я была удивлена, что Таня не поняла тему. Читая задание и наблюдая за одноклассниками, я поняла, что многие не выучили правило. Глядя в окно, я увидел, что идет снег. Покупая продукты, обратите внимание на срок годности, не забывая о составе. Просыпаясь утром, не надо вставать сразу, ...
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