Округлите числа. а) до десятых:26,397; 3,039; б) до сотых: 76,343; 22,038 в) до тысячных: 2,5555; 48,0099; Срочно прошу :)
Математика
Округлите числа. а) до десятых:26,397; 3,039; б) до сотых: 76,343; 22,038 в) до тысячных: 2,5555; 48,0099; Срочно прошу :)
Ответ(ы):
Гость:
A)26,397≈26 3,039≈3 б)76,343≈76,3 22,038≈22 в)2,5555≈2,556 48,0099≈48,01 НАДЕЮСЬ,ЧТО ПОМОГЛА =)
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