Округлите числа. а) до десятых:26,397; 3,039; б) до сотых: 76,343; 22,038 в) до тысячных: 2,5555; 48,0099; Срочно прошу :)

Математика

Округлите числа. а) до десятых:26,397; 3,039; б) до сотых: 76,343; 22,038 в) до тысячных: 2,5555; 48,0099; Срочно прошу :)

Автор: Гость