Для чого використовували витинанки

Українська література
Для чого використовували витинанки
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Автор: Гость
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Гость:
Вот он. ТЫ что не знаешь? 
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