Описание пингвинов для 2 класса
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Описание пингвинов для 2 класса
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Оперение птиц плотное, короткое, оно равномерно покрывает тело. На спине оперение темного цвета, низ тела - белый. У некоторых видов на голове имеется хохол или желтые пятна. Грудина и грудная мускулатура хорошо развиты. Крылья - ласты, покрытые чешуевидными перьями. Ластами пингвины гребут при плавании и нырянии. Короткий хвост и перепончатые лапы служат им рулем. Пингвины плавают в воде как дельфины, выпрыгивая из воды. На лед или берег выходят из воды с помощью прыжка. По снегу нелетающие птицы передвигаются шажками, реже бегом или скользя на брюхе, отталкиваясь при этом ластами и лапами.
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