Объясните почему подростка могут освободить от уголовной ответственности за впе??вые совершенное преступление

Гость: Гость:

Освобождение подростка от уголовной ответственности возможно при наличии двух обстоятельств: 1) деяние должно относиться к преступлениям небольшой или средней тяжести; 2) исправление несовершеннолетнего возможно мерами воспитательного воздействия. Согласно ст. 427 УПК РФ если в ходе предварительного расследования уголовного дела небольшой или средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное преследование и возбудить перед судом ходатайство о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия.