Какое животное строит из ила, камней и деревьев самые высокие сооружения?Как назы??аются эти сооружения?

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Какое животное строит из ила, камней и деревьев самые высокие сооружения?Как назы??аются эти сооружения?

Автор: Гость