Задача уравнением.Из посёлка одновремено в противоположные стороны вышли два пешехода.Через 3ч расстояние между ними было равно 27км.Один из них шёл со скоростью 4 км/ч.С какой скоростью шёл второй пешеход?помогите решить уравн...

Математика

Задача уравнением.Из посёлка одновремено в противоположные стороны вышли два пешехода.Через 3ч расстояние между ними было равно 27км.Один из них шёл со скоростью 4 км/ч.С какой скоростью шёл второй пешеход?помогите решить уравнением

Автор: Гость