Задача уравнением.Из посёлка одновремено в противоположные стороны вышли два пешехода.Через 3ч расстояние между ними было равно 27км.Один из них шёл со скоростью 4 км/ч.С какой скоростью шёл второй пешеход?помогите решить уравн...
Математика
Задача уравнением.Из посёлка одновремено в противоположные стороны вышли два пешехода.Через 3ч расстояние между ними было равно 27км.Один из них шёл со скоростью 4 км/ч.С какой скоростью шёл второй пешеход?помогите решить уравнением
Ответ(ы):
Гость:
4 км/ч * 3 ч + x км/ч * 3 ч= 27 км 12+3х=27 3х=15 х=5 (км/ч) - скорость второго пешехода
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