Выполни деление с остатком 61:7 84:9. 70:8. 48:20. 56:10. 32:20. 14:30. 8:10. 9:12

Математика
Выполни деление с остатком 61:7 84:9. 70:8. 48:20. 56:10. 32:20. 14:30. 8:10. 9:12
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Ответ(ы):
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1)_61⊥7      56  8        5 Ответ: 8 целых 5 остаток (8*7+5=61) 2)_84 ⊥9      81  9        3 Ответ: 9 целых 3 остаток (9*9+3=84) 3)_70 ⊥8      64   8        6 Ответ: 8 целых 6 остаток (8*8+6=70) 4) _48 ⊥20      40    2        8 Ответ: 2 целых 8 остаток (20*2+8=48) 5) _56 ⊥10       50  5        6 Ответ: 5 целых 6 остаток (10*5+6=56) 6) _32 ⊥20       20  1       12 Ответ: 1 целая 12 остаток (1*20+12=32) 7)14 : 30=14/30 Ответ: 0 целых 14 остаток 8) 8:10=8/10 Ответ: 0 целых 8 остаток (0*10+8=8) 9) 9:12 =9/12 Ответ: 0 целых 9 остаток (0*12+9=9)
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