Выполни деление с остатком 61:7 84:9. 70:8. 48:20. 56:10. 32:20. 14:30. 8:10. 9:12
Математика
Выполни деление с остатком 61:7 84:9. 70:8. 48:20. 56:10. 32:20. 14:30. 8:10. 9:12
Ответ(ы):
Гость:
1)_61⊥7 56 8 5 Ответ: 8 целых 5 остаток (8*7+5=61) 2)_84 ⊥9 81 9 3 Ответ: 9 целых 3 остаток (9*9+3=84) 3)_70 ⊥8 64 8 6 Ответ: 8 целых 6 остаток (8*8+6=70) 4) _48 ⊥20 40 2 8 Ответ: 2 целых 8 остаток (20*2+8=48) 5) _56 ⊥10 50 5 6 Ответ: 5 целых 6 остаток (10*5+6=56) 6) _32 ⊥20 20 1 12 Ответ: 1 целая 12 остаток (1*20+12=32) 7)14 : 30=14/30 Ответ: 0 целых 14 остаток 8) 8:10=8/10 Ответ: 0 целых 8 остаток (0*10+8=8) 9) 9:12 =9/12 Ответ: 0 целых 9 остаток (0*12+9=9)
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