Небесах-разберите слова как часть речи

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Небесах-разберите слова как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Небесах-существительное ср.р П п  мн.ч
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