Пожалуйста помогите найти корень уравнения (1/4)^х-7=64^х

Алгебра
Пожалуйста помогите найти корень уравнения (1/4)^х-7=64^х
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Ответ(ы):
Гость:
-x+7=3x 4x=7 x=1,75
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