На покупку овощей хозяйка израсходовала 180 руб. что составило Одну шестую имевших??я у неё денег зачем она купила 2 кг яблок по 54 руб. за килограмм сколько денег у неё осталось после этих покупок
Математика
На покупку овощей хозяйка израсходовала 180 руб. что составило Одну шестую имевших??я у неё денег зачем она купила 2 кг яблок по 54 руб. за килограмм сколько денег у неё осталось после этих покупок
Ответ(ы):
Гость:
180*1/6=1080(Руб) 54*2=108(Руб) 180+108=288(Руб) 1080-288=792(Руб) Ответ:792 рубля у неё осталось после покупок
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