На покупку овощей хозяйка израсходовала 180 руб. что составило Одну шестую имевших??я у неё денег зачем она купила 2 кг яблок по 54 руб. за килограмм сколько денег у неё осталось после этих покупок

Математика

На покупку овощей хозяйка израсходовала 180 руб. что составило Одну шестую имевших??я у неё денег зачем она купила 2 кг яблок по 54 руб. за килограмм сколько денег у неё осталось после этих покупок

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