Составить словарный диктант из 15-20 слов на написание сложных прилагательных, суффиксов -к-, -ск- а также -н-, -нн- в прилагательных.

Русский язык

Составить словарный диктант из 15-20 слов на написание сложных прилагательных, суффиксов -к-, -ск- а также -н-, -нн- в прилагательных.

Автор: Гость