Составить словарный диктант из 15-20 слов на написание сложных прилагательных, суффиксов -к-, -ск- а также -н-, -нн- в прилагательных.
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Составить словарный диктант из 15-20 слов на написание сложных прилагательных, суффиксов -к-, -ск- а также -н-, -нн- в прилагательных.
Ответ(ы):
Гость:
-к-, -ск-:Дерзкий поступок; резкий порыв; матросский танец; немецкий язык; гигантский вал; монастырская стена; рязанские просторы; декабрьская стужа; узбекский плов; ткацкий станок; туристские маршруты; кавказская природа; тунгусский метеорит; вязкая трясина; низкий берег; бурлацкие песни; рыбацкий поселок; персидский язык; детская площадка; флотские традиции; солдатская выручка; сибирские морозы; богатырская сила; сентябрьская погода; июльские грозы; январские каникулы; астраханские арбузы; молодецкий вид. -н-, -нн-: Конный, длинный, аграрный, утопленый, подножный, экстренный, мечтательный, тяжеленный, насыщенный, утренний, минный, струнный, лечебный, карманный, перелётный, оловянный, ветреный, обижены, пленница, безветренный, революционный, жёваный, смышленый, израненный, приданое, нежданно, мороженое, нескошенные, вскипячённая, путаница.
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