Решите уравнение: 4x(только x во второй степени)- 25=0
Математика
Решите уравнение: 4x(только x во второй степени)- 25=0
Ответ(ы):
Гость:
(2х-5)(2х+5)=0 2х-5=0 2х=5 х=5:2 х=2,5 2х+5=0 2х=-5 х=-5:2 х=-2,5 Два корня х=2,5 х=-2,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
7. «В каких словах суффикс –ик ?» – спрашивает любопытный гном. а) переплётчик б) разносчик в) огурчик г) зайчик д) стульчик
Математика
Немецкий язык
Перевсти Текс на немецкий язык. Мою лучшую подругу зовут Земфира. Она весёлая, до??рая,отзывчивая,скромная и яркая одновременно, всегда придет в ...
Черчение