Решите пожалуйста уравнение 21851-7x=16188

Математика
Решите пожалуйста уравнение 21851-7x=16188
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Ответ(ы):
Гость:
21851-7х=16188 7х=21851-16188 7х=5663 х=5663:7 х=809
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