В 1634 году был издан указ, под страхом смерти запрещавший употребление ... А) чая В) т??баке С)ревеня Д)кофе
История
В 1634 году был издан указ, под страхом смерти запрещавший употребление ... А) чая В) т??баке С)ревеня Д)кофе
Ответ(ы):
Гость:
указ о запрете табака
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