В 1634 году был издан указ, под страхом смерти запрещавший употребление ... А) чая В) т??баке С)ревеня Д)кофе

История

В 1634 году был издан указ, под страхом смерти запрещавший употребление ... А) чая В) т??баке С)ревеня Д)кофе

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