Просклоняйте имена существительные,входящие в состав словосочетаний:город Александров и ученик Александров

Гость: Гость:

И. город Александров; ученик Александров Р. города Александров; ученика Александрова Д. городу Александров; ученику Александрову В. город Александров; ученика Александрова Т. городом Александров; учеником Александровым П. о городе Александров; об ученике Александрове