Просклоняйте имена существительные,входящие в состав словосочетаний:город Александров и ученик Александров

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Просклоняйте имена существительные,входящие в состав словосочетаний:город Александров и ученик Александров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И. город Александров; ученик Александров Р. города Александров; ученика Александрова Д. городу Александров; ученику Александрову В. город Александров; ученика Александрова Т. городом Александров; учеником Александровым П. о городе Александров; об ученике Александрове
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