Математика 3 класс таблица записать числа от 1 до 9 чтобы получилось 18
Математика
Математика 3 класс таблица записать числа от 1 до 9 чтобы получилось 18
Ответ(ы):
Гость:
6•3=18 2•9=18 18•1=18 3•6=18 9•2=18
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