Найди синонимы к слову шуршание из слов: шёпот, шорох, шелест.

Русский язык
Найди синонимы к слову шуршание из слов: шёпот, шорох, шелест.
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Гость:
Шорох синоним к слову шуршание
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