Не выполняя сложения сравните с числом 1 сумму:7/8+1/6.24/25+1/4.9/10+1/100.13/14+1/15.
Математика
Не выполняя сложения сравните с числом 1 сумму:7/8+1/6.24/25+1/4.9/10+1/100.13/14+1/15.
Ответ(ы):
Гость:
1 больше чем 7/8+1/6.24/25+1/4.9/10+1/100.13/14+1/15.
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