Мини сочинение на тему многообразие водрослей
Биология
Мини сочинение на тему многообразие водрослей
Ответ(ы):
Гость:
Водорослей очень много. это высшие растения. их насчитывают около 25 тысяч видов. водоросли многоклеточные. есть водоросли-порфира, хламиномонада и др. есть зеленые, красные водоросли.
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