Мини сочинение на тему многообразие водрослей

Биология
Мини сочинение на тему многообразие водрослей
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водорослей очень много. это высшие растения. их насчитывают около 25 тысяч видов. водоросли многоклеточные. есть водоросли-порфира, хламиномонада и др. есть зеленые, красные водоросли.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши число в котором 0 десятка
Ответить
Математика
Плииииииизззззз номер 7 и номер 8.
Ответить
Математика
Помогите с примером по действиям 4,64
Ответить
Математика
В комнату,длиной 5м и ширина 4 м,постелили палас.Между стеной и краями палаа остало??ь пустое расстояние шириной 1м.Найдите площадь паласа.
Ответить
Окружающий мир
Ответьте на все 2 вопроса плиз
Ответить