В комнату,длиной 5м и ширина 4 м,постелили палас.Между стеной и краями палаа остало??ь пустое расстояние шириной 1м.Найдите площадь паласа.
Математика
В комнату,длиной 5м и ширина 4 м,постелили палас.Между стеной и краями палаа остало??ь пустое расстояние шириной 1м.Найдите площадь паласа.
Ответ(ы):
Гость:
5*4=20(м.кв)-площадь комнаты! 4*1=4(м)=2кв.м-это на столько меньше палас чем комната! 20-2=18кв.м-площадь паласа.
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