В комнату,длиной 5м и ширина 4 м,постелили палас.Между стеной и краями палаа остало??ь пустое расстояние шириной 1м.Найдите площадь паласа.

Математика

В комнату,длиной 5м и ширина 4 м,постелили палас.Между стеной и краями палаа остало??ь пустое расстояние шириной 1м.Найдите площадь паласа.

Автор: Гость