Ответьте на все 2 вопроса плиз

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Окружающий мир
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Гость:
мне понадобилось мало времени чтобы понять что это опасно потому что на это действует нервы , принимаю таблетки пъю чай с ромашкой
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