Русский. Какой падеж словасочитания ходить по аллеи
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Русский. Какой падеж словасочитания ходить по аллеи
Ответ(ы):
Гость:
Ходить ( По кому? По чему?) по аллеи. Вопрос ( по кому? по чему?) значит... Предложный падеж (П.П)
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