Скорость ветра 2.83 м/с. Дельтоплан летит против ветра со скоростью 5.4 м/с. Сколько метров пролетит Дельтоплан за 3 секунды по направлению ветра?
Математика
Скорость ветра 2.83 м/с. Дельтоплан летит против ветра со скоростью 5.4 м/с. Сколько метров пролетит Дельтоплан за 3 секунды по направлению ветра?
Ответ(ы):
Гость:
1)2.83+5.04=7.87 2)7.87 умножить на 3 = 23.61
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