Скорость ветра 2.83 м/с. Дельтоплан летит против ветра со скоростью 5.4 м/с. Сколько метров пролетит Дельтоплан за 3 секунды по направлению ветра?

Математика

Скорость ветра 2.83 м/с. Дельтоплан летит против ветра со скоростью 5.4 м/с. Сколько метров пролетит Дельтоплан за 3 секунды по направлению ветра?

Автор: Гость