Present Perfect на предложение I have been to london

Английский язык
Present Perfect на предложение I have been to london
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Present Perfect в данном предложении будет являться have been
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