Present Perfect на предложение I have been to london
Английский язык
Present Perfect на предложение I have been to london
Ответ(ы):
Гость:
Present Perfect в данном предложении будет являться have been
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитай текст. Какова его тема? А ныне в разве..ку идут следопыты, туда, где когда-то ровес (?)ники шли... (не)будут, (не) будут, (не) будут забыт...
Обществознание
Обществознания 13б Таблица в которой возраст виды нарушений и наказание за наруш??ния. Возраста 14 лет 16 лет и 18 лет 14 лет / нарушение \ наказ...