Плииииз поиогите пожалуйста номер 16*.

Математика
Плииииз поиогите пожалуйста номер 16*.
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Гость:
17.30 автобус выходные дни
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