Помогите с номером 107,108 Срочно даю 100 балов!!!

Математика
Помогите с номером 107,108 Срочно даю 100 балов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 100:2=50 (кг)- одна 5-ая 2) 50*5=250 (кг) 3) 80:2=40 (м)-одна 5-ая 4) 40*5= 200(м) 6) 60:2=30 (мин)- одна 5-ая 7) 30*5=150 (мин) Ответ: 250 кг, 200 м, 150 мин.
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