Обществознания 13б Таблица в которой возраст виды нарушений и наказание за наруш??ния. Возраста 14 лет 16 лет и 18 лет 14 лет / нарушение \ наказание / грабеж \ штраф
Обществознание
Обществознания 13б Таблица в которой возраст виды нарушений и наказание за наруш??ния. Возраста 14 лет 16 лет и 18 лет 14 лет / нарушение \ наказание / грабеж \ штраф
Ответ(ы):
Гость:
К несовершеннолетним применяются не все виды наказаний, установленые для взрослых. Если подросток впервые совершает не очень тяжкое нарушение, к нему применяют меры воспитательного воздействия. Для начала могут поставить на учет в полицию, наложить штраф на родителей. Если нарушения будут повторятся несовершеннолетнего отправляют в специальное воспитательно -трудовое учреждение закрытого типа: с 11 лет - в спецшколу,а с 14 лет- в воспитательно -трудовую колонию (ВТК).
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