Помогите срочно решить!!срочно!!!!!!!! log2 (7-x)=1 lg (x-1) (x+1)=3lg2
Алгебра
Помогите срочно решить!!срочно!!!!!!!! log2 (7-x)=1 lg (x-1) (x+1)=3lg2
Ответ(ы):
Гость:
1) ОДЗ: 7-x>0 -x > -7 x < 7 7-x=2¹ -x=2-7 -x= -5 x=5 Ответ: 5 2) ОДЗ: (x-1)(x+1)>0 x=1 x= -1 + - + -------- -1 ------------ 1 ------------ \\\\\ \\\\\\\ x∈(-∞; -1)U(1; +∞) lg((x-1)(x+1))=lg2³ (x-1)(x+1)=8 x² -1=8 x² =8+1 x² =9 x₁=3 x₂= -3 Ответ: -3; 3.
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