Помогите срочно решить!!срочно!!!!!!!! log2 (7-x)=1 lg (x-1) (x+1)=3lg2

Алгебра
Помогите срочно решить!!срочно!!!!!!!! log2 (7-x)=1 lg (x-1) (x+1)=3lg2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) ОДЗ:    7-x>0              -x > -7               x < 7 7-x=2¹ -x=2-7 -x= -5  x=5 Ответ: 5 2) ОДЗ:  (x-1)(x+1)>0            x=1      x= -1       +                 -                   +  -------- -1 ------------ 1 ------------ \\\\\                          \\\\\\\ x∈(-∞; -1)U(1; +∞) lg((x-1)(x+1))=lg2³ (x-1)(x+1)=8 x² -1=8 x² =8+1 x² =9 x₁=3 x₂= -3 Ответ: -3;  3.
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