Что можно доказать этим опытом?....
Окружающий мир
Что можно доказать этим опытом?....
Ответ(ы):
Гость:
При охлаждении вода сжимается
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