РЕШИТЕ !!! СРОЧНО !!! ЛЁГКАЯ ЗАДАЧА !!! 25 БАЛЛОВ !!! Один из корней уравнения x² - 7x + q = 0 ??авен 13. Найдите другой корень и свободный член q.

Алгебра

РЕШИТЕ !!! СРОЧНО !!! ЛЁГКАЯ ЗАДАЧА !!! 25 БАЛЛОВ !!! Один из корней уравнения x² - 7x + q = 0 ??авен 13. Найдите другой корень и свободный член q.

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