Как вы понимаете утверждение "незнание законов не освобождает от ответственности"? справедливо ли это по вашему мнению
Обществознание
Как вы понимаете утверждение "незнание законов не освобождает от ответственности"? справедливо ли это по вашему мнению
Ответ(ы):
Гость:
Закон - Это правило жизни. Закон страны - Это правило жизни страны. Когда мы приедим в чужую страну не зная ее законов, мы обязаны не нарушать их. Совершая правонарушения в этой стране - мы оскорбляем жителей этой страны. Даже если вы не знали законов и сделали что то не так, это нарушение. Это справедливо. Потому что, человек который разгуливает по твоей территории - это уже не законно. При этом он делает что хочет. Конечно это нарушение. Поэтому нужно знать законы и соблюдать их. *Надеюсь помогла* * Тоже самое (только чуть - чуть по другому) нашла на одном сайте*
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