Как вы понимаете утверждение "незнание законов не освобождает от ответственности"? справедливо ли это по вашему мнению

Гость: Гость:

Закон - Это правило жизни. Закон страны - Это правило жизни страны. Когда мы приедим в чужую страну не зная ее законов, мы обязаны не нарушать их. Совершая правонарушения в этой стране - мы оскорбляем жителей этой страны. Даже если вы не знали законов и сделали что то не так, это нарушение. Это справедливо. Потому что, человек который разгуливает по твоей территории - это уже не законно. При этом он делает что хочет. Конечно это нарушение. Поэтому нужно знать законы и соблюдать их. *Надеюсь помогла* * Тоже самое (только чуть - чуть по другому) нашла на одном сайте*