У Маши было 4открытки ,а у Тани 5 открыток .Сколько всего открыток у них вместе?
Математика
У Маши было 4открытки ,а у Тани 5 открыток .Сколько всего открыток у них вместе?
Ответ(ы):
Гость:
У маши 4 открытки У Тани 5 открыток Ск. всего? 4+5=9(Откр.) Ответ: 9 открыток у Маши и Тани вместе.
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