Помогите написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукта

Химия
Помогите написать 6 стадий хлорирования этана и дать название продукта
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