Выдели окончания у существительных с предлогом. Ходит по двору петушок: на голов?? красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долотом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгр...
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Выдели окончания у существительных с предлогом. Ходит по двору петушок: на голов?? красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долотом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает:
Ответ(ы):
Гость:
По двору окончание у,на голове окончание е,под носом ом,бородка окончание а,петушок нулевое,гребешок тоже,нос тоже,у Пети оконч. и,на хвосте оконч. е,узоры оконч.ы на ногах оконч. ах,с цыплятами оконч ы
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