Выдели окончания у существительных с предлогом. Ходит по двору петушок: на голов?? красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долотом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгр...

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Выдели окончания у существительных с предлогом. Ходит по двору петушок: на голов?? красный гребешок, под носом красная бородка. Нос у Пети долотом, хвост у Пети колесом, на хвосте узоры, на ногах шпоры. Лапами Петя кучу разгребает, курочек с цыплятами созывает:

Автор: Гость