Отметь предложение в котором выделенное имя прилагательное стоит в винительном падеже 1) СНЕЖНЫЕ сугробы накрыли маленькие елочки 2) фигуристы вышли на ГЛАДКИЙ лёд 3) СКОРОСТНОЕ шоссе вело в другой город
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Отметь предложение в котором выделенное имя прилагательное стоит в винительном падеже 1) СНЕЖНЫЕ сугробы накрыли маленькие елочки 2) фигуристы вышли на ГЛАДКИЙ лёд 3) СКОРОСТНОЕ шоссе вело в другой город
Ответ(ы):
Гость:
Гладкий-винительный падеж муж.род
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