Отметь предложение в котором выделенное имя прилагательное стоит в винительном падеже 1) СНЕЖНЫЕ сугробы накрыли маленькие елочки 2) фигуристы вышли на ГЛАДКИЙ лёд 3) СКОРОСТНОЕ шоссе вело в другой город

Русский язык

Отметь предложение в котором выделенное имя прилагательное стоит в винительном падеже 1) СНЕЖНЫЕ сугробы накрыли маленькие елочки 2) фигуристы вышли на ГЛАДКИЙ лёд 3) СКОРОСТНОЕ шоссе вело в другой город

Автор: Гость