По чертежу выполните соединение вида и разреза. постройте изиметрическую проекцую с вырезом

Черчение
По чертежу выполните соединение вида и разреза. постройте изиметрическую проекцую с вырезом
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